Forum, Barbara Palombelli: "Cosa mi aspetto dalla Bernardini De Pace"

Lunedì 9 settembre Barbara Palombelli darà il via alla 40esima edizione di Forum, lo storico programma in onda su Canale 5. Per l'occasione, la conduttrice ha svelato che si ripercorrerà la storia della prima puntata che nacque come rubrica durante la Buona Domenica di Maurizio Costanzo. Oltre a un collage di video di tutte le leggi importanti che hanno cambiato la società in 40 anni. Ma ci saranno anche altre importanti novità.

"La scenografia - ha dichiarato la Palombelli in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni - sarà alleggerita e più fresca, ci saranno le indagini dell'avvocato istruttore e avremo poi nella squadra dei giudici la fantastica Annamaria Bernardini De Pace. Da lei - ha sottolineato la conduttrice - mi attendo una grande iniezione di entusiasmo. Sono sicura che saprà darci tanti nuovi stimoli". Secondo la Palombelli, la De Pace si occuperà per lo più di diritto di famiglia, vista la grande esperienza accumulata in questo campo. Una presenza attesissima, quella di uno degli avvocati più celebri d'Italia.

La Palombelli ha poi confessato di essere orgogliosa della libertà con cui nel corso della trasmissione si trattano determinati argomenti. C'è però un unico divieto: niente parolacce e linguaggio volgare. Inoltre, la giornalista ha confessato di essere molto superstiziosa. Nel suo cestino ci sono santini e vari portafortuna che le hanno regalato nel corso degli anni ma anche caramelle, fazzoletti, l’inalatore per le allergie e l’asma.

