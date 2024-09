4 di Sera, Paolo Del Debbio parte col botto: le cifre che spaventano la concorrenza

04 settembre 2024 a

Dopo l'ottimo risultato in termini di ascolti del nuovo Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino - 25% di share con 4.407.000 spettatori -, anche l'esordio di Paolo De Debbio a 4 di sera ha messo a segno un risultato robusto. Il talk show in onda su Rete 4 ha preso il posto della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. Ed è partito subito alla grande: 908.000 spettatori e il 5.16% di share. Il risultato è stato conseguito grazie all'ospitata del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha, in un certo senso, inaugurato la trasmissione di Del Debbio.

Il programma di approfondimento politico di Mediaset deve ora attendere l'esordio dei suoi principali competitor. Uno su tutti: Otto e mezzo condotto sempre da Lilli Gruber. Il talk show di La7 rinizierà martedì 19 settembre. Ma, viste le premesse, per Paolo Del Debbio le avvisaglie sono più che incoraggianti.

Restando su Rete 4, anche Quarta Repubblica ha registrato un buon 7,18 per cento di share con 825.000 spettatori. Nicola Porro ha scelto di aprire la stagione con la prima apparizione tv di Giovanni Toti dopo gli arresti domiciliari. Insomma, i talk Mediaset ripartono con ospiti e argomenti di area di maggioranza, ma già martedì 3 settembre Del Debbio aveva in studio Simona Malpezzi, del Partito democratico.