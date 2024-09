4 di sera, l'affondo di Bernardini De Pace contro Boccia: "È una donna priva di dignità"

07 settembre 2024 a

a

a

Di Maria Rosaria Boccia si è scritto e si è detto tanto. A volte anche a sproposito. Ciò che è sicuro è che lady Pompei è riuscita nell'impresa di costringere un ministro della Cultura a presentare le proprie dimissioni al presidente del Consiglio. E, soprattutto, a far schizzare la proprio popolarità alle stelle. Tanto da vedere il proprio account Instagram passare da 20mila a 100mila followers in pochissimi giorni. E a ottenere intervista e ospitate nelle trasmissioni televisivi. A inizio agosto nessuno conosceva il suo nome. Ora è sulla bocca di tutti.

Le dichiarazioni di Maria Rosaria Boccia hanno indotto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a intervenire in occasione del Forum di Cernobbio. "Non credo di dovermi mettere a battibeccare con questa persona, lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda come me - ha sottolineato il premier -. La mia idea su come una donna deve guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona".

"Rapporto di amicizia, ma noi non c'entriamo": clamoroso, chi prende le distanze dalla Boccia

A 4 di sera, il talk show politico di rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è tornati a parlare del caso Boccia. Annamaria Bernardini De Pace, ospite della trasmissione, non ha avuto la minima esitazione ad attaccare lady Pompei. Sul solco di ciò che aveva detto proprio Giorgia Meloni. "Questa non mi sembra nel modo più assoluto una donna che sfida il potere maschile - ha spiegato l'avvocato -. È una donna che sfrutta e che ha sfruttato il potere maschile, che non è riuscita ad arrivare dove voleva arrivare ed è rabbiosa per questo. Non è certo una donna innamorata e ferita, non è una donna abbandonata, è una donna che è esattamente il contrario di quello che io credo debba essere una donna al giorno d'oggi avendo ottenuto la pari dignità giuridica, avendo un sacco di possibilità, avendo competenze. E invece - ha poi concluso - fa la predatrice di uomini potenti. È una donna priva di dignita".