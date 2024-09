Verissimo, il dramma di Giulia Salemi: "Spero che riesca a vedere mio figlio"

08 settembre 2024 a

Un momento particolarmente nel corso della puntata d'esordio della nuova stagione di Verissimo, andata in onda di sabato 7 settembre 2024 su Canale 5. Il celebre talk show condotto da Silvia Toffanin ha ospitato infatti Giulia Salemi, l'influencer italiana che ha condiviso con il pubblico alcuni aspetti toccanti della sua vita. Dall'annuncio della sua gravidanza, alla crisi di coppia con Pierpaolo Pretelli, fino alle difficoltà della nonna, che sta affrontando problemi di salute, Salemi ha aperto il suo cuore, senza filtri e senza nasconderi.

In particolare, ha espresso preoccupazione per la nonna, che rischia di perdere la vista e potrebbe non riuscire a vedere il nipotino in arrivo. Con grande dolcezza, ha detto: “Godiamoci i nonni, io amo follemente mia nonna, voglio essere fiduciosa e sperare che possa riprendere un po’ di vista e che possa abbracciare la creatura a gennaio”.

Giulia ha anche voluto ricordare ai giovani l’importanza di dedicare tempo ai nonni, rimarcando quanto sia fondamentale mettere la famiglia al primo posto nella scala delle priorità: “È la cosa più importante di tutte”, ha affermato, riflessioni sincere che hanno toccato il pubblico a casa. La Salemi, due volte concorrente del Grande Fratello, ha dunque ribadito il valore della famiglia nella sua vita.

Un ulteriore sorpresa quando durante l’intervista Giulia ha condiviso una notizia speciale con Silvia Toffanin. Ha infatti rivelato il sesso del bambino che aspetta, sottolineando il legame speciale che ha sempre avuto con il programma: “Qui ho condiviso tanti momenti della mia vita, sai tirare dalle persone un lato importante”.

Con grande emozione, insomma, ha poi annunciato di essere in attesa di un maschietto: “Non so cosa aspettarmi dal diventare mamma, spero di essere una brava mamma e ci metterò tutta me stessa”. La Toffanin, percependo la sua ansia, l’ha rassicurata sul fatto che sarà sicuramente una madre meravigliosa, facendole notare il suo naturale istinto materno. Giulia ha infine condiviso un pensiero dolce sul legame speciale che spera di creare con il figlio: “La vita ti stupisce, mi hanno detto tutti che il maschietto è tanto legato alla mamma, io sono molto affettuosa e carnale, spero di essere una mamma per amica per lui”.