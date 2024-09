Affari tuoi, "lui non è mio marito". Sandy sconcerta De Martino e il pubblico

09 settembre 2024 a

Raffica di colpi di scena ad Affari tuoi, su Rai 1. I protagonisti della puntata di domenica 8 settembre del fortunato quiz show dell'access prime time condotto, dall'inizio della scorsa settimana, da Stefano De Martino (al debutto sulla rete ammiraglia dopo l'ottima gavetta su Rai 2 a Stasera tutto è possibile) sono Sandy e Luis, dal Friuli Venezia Giulia.

Come sempre, i pacchi sono il pretesto per scoprire a poco a poco i concorrenti: "Spesso lo prendono per mio marito, invece è mio padre", ha svelato Sandy riguardo a Luis, originario della Florida. "Si chiama Sandy perché in America c'era una famiglia vicina a noi con una bimba di nome Sandy, c'era anche il maschio di nome Michael. Lei è nata e l'abbiamo chiamata Sandy, il fratello Michael", ha rivelato il papà dall'aria decisamente giovanile.

Il marito di Sandy, allevatrice di tacchini, si chiama invece Fabio. In studio, la puntata è iniziata nel migliore dei modi con la concorrente e il papà che hanno "bruciato" nelle prime chiamate sì il pacco con 100mila euro, ma anche diversi pacchi blu. Lo snodo decisivo, alla luce di com'è finita, arriva quando il Dottore offre 35mila euro ma Sandy dice no: "Se fosse qui mio fratello Michael, mi direbbe 'Sono soldi sicuri, prendi e vai a casa'. Lui è socio dell'attività. Però, dato il cartellone, mi sento serena, ho tutti i miei amici qui. È stata una bellissima esperienza, molto emozionante. Andiamo fino alla fine, giochiamo".

Il gioco ricomincia e viene subito aperto il pacco con 300mila euro, in fumo. Altro errore fatale quando la concorrente accetta il cambio, lasciando il 3 per il 12: "Ho sempre pensato di andare avanti con il pacco che il destino mi dà, ma scelgo il cambio". "Sono troppo fortunata in amore, in famiglia" ha commentato ancora Sandy, che alla fine è però costretta a ricorrere alla Regione fortunata terminando con un pugno di mosche in mano. "Va bene uguale, sono fortunata nella mia vita". Papà Luis annuisce, il marito non si sa se sia rimasto altrettanto soddisfatto.