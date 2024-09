Striscia la Notizia, "me ne vado via tra 50 anni": quelle strane voci su Ezio Greggio

09 settembre 2024 a

a

a

Saranno Nino Frassica e Michelle Hunziker i conduttori della prima parte della nuova edizione di Striscia la Notizia, il tg satirico in onda su Canale 5 a partire dal 23 settembre. A dare lo scoop Dagospia, secondo cui tra i conduttori della prossima edizione non ci dovrebbe essere più Ezio Greggio. Una notizia che ha fatto molto discutere e che ha costretto il diretto interessato a intervenire. Rispondendo a una curiosità di un suo follower su Instagram, infatti, il noto conduttore ha smentito tutto in modo ironico: “Sì, me ne vado via tra 50 anni…”.

La versione di Greggio è stata confermata anche da DavideMaggio.it, secondo cui il conduttore Mediaset non solo continuerà ad essere uno dei volti del tg satirico di Canale 5 anche in questa nuova stagione televisiva, ma che al suo fianco tornerà anche il suo amico e collega di vecchia data Enzo Iacchetti: “Nel corso della stagione, lo storico timoniere sarà ancora una volta dietro al bancone del tg satirico al fianco del sodale Enzo Iacchetti".

"Ecco il suo sosia, stessa fronte e stesso profilo": Striscia mette nel mirino Elly Schlein | Video

Ad aprire le danze, in ogni caso, saranno Frassica e Hunziker, che terranno compagnia al pubblico a casa fino alla fine di settembre. Ad ottobre, invece, dovrebbe esserci la coppia televisiva composta dai comici Sergio Friscia e Roberto Lipari. Tra i conduttori, poi, sarebbero stati confermati anche Gerry Scotti e Francesca Manzini. Per quel che riguarda gli ascolti, invece, la scorsa edizione ha registrato una media di 3 milioni e 245 mila spettatori. Non resta che attendere qualche giorno per vedere come andrà quest'anno.