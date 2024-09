Pomeriggio 5, informazioni riservate su Alfonso Signorini: scoop-Myrta Merlino

10 settembre 2024 a

Scoop a Pomeriggio 5: la conduttrice Myrta Merlino ha mostrato per la prima volta le immagini della nuova casa del Grande Fratello che a partire da lunedì 16 settembre ospiterà gli inquilini della prossima edizione, presentata da Alfonso Signorini su Canale 5. Proprio quest'ultimo, in una clip mandata in onda dalla Merlino, mostra agli spettatori gli spazi della nuova casa. “Queste sono le primissime immagini della casa, che come vedete è ancora in costruzione", dice il conduttore nel filmato.

Terminata la clip di Signorini, la Merlino ha mandato in onda in anteprima il video di presentazione di tre nuovi inquilini vip, che parteciperanno però come unico concorrente. Si tratta di Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, le ex ragazze di Non è la Rai. A tal proposito la conduttrice Mediaset, prima di lanciare il filmato, ha colto l’occasione per svelare un retroscena: “Sono 33 anni oggi da quando in questo studio dove siamo noi cominciava questo programma cult…”.

Nella loro clip di presentazione, le concorrenti del reality di Canale 5 hanno dichiarato di essere cariche per questa nuova esperienza televisiva: “Partecipare come unico concorrente potrebbe essere un’arma a doppio taglio o una cosa a nostro vantaggio". Poi hanno messo in guardia i compagni di avventura: "Siamo una forza della natura. Fossimo in voi avremmo un po’ di paura. Tremate".