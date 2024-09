Bianca Berlinguer su Maria Rosaria Boccia: "Il cachet?", come chiude il caso

11 settembre 2024 a

Il forfait di Maria Rosaria Boccia a È sempre Cartabianca è diventato quasi un caso di Stato. La versione ufficiale, al momento, è quella che ha fornito in diretta televisiva la conduttrice del talk politico di Rete 4 Bianca Berlinguer. Lady Pompei si sarebbe infatti presentata negli studi di Mediaset - sul Palatino a Roma -, salvo poi rinunciare all'intervista dopo una lunga conversazione avvenuta proprio con la figlia dell'ex segretario del Partito comunista. Il motivo? Secondo l'imprenditrice, la redazione di Berlinguer non era sufficientemente preparata sul caso che l'ha vista protagonista insieme all'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

In evidente imbarazzo, Bianca Berlinguer ha dovuto dare l'annuncio dell'assenza della Boccia a inizio puntata. La trasmissione sarebbe stata dedicata quasi per intero al suo caso, con due blocchi ben distinti, Nel primo l'intervista e nel secondo il confronto con i giornalisti presenti in studio. "In tanti anni di professione non mi era mai successo - ha spiegato la conduttrice -, sono rimasta senza parole, non mi aspettavo che questa intervista non si potesse realizzare perché lei stessa si era offerta, e come i nostri giornalisti sanno, aveva anche detto che voleva partecipare al talk, confrontarsi con gli altri, non voleva che la sua intervista - ha poi aggiunto - venisse commentata senza di lei".

Ma quanti soldi avrebbe chiesto Maria Rosaria Boccia per concedere un'intervista al talk show politco di Mediaset? Ce lo rivela la stessa conduttrice di Rete 4. "Non ha chiesto mai nessun compenso - ha detto Bianca Berlinguer -, dal primo momento in cui l'ho chiamata fino al momento in cui ha raggiunto gli studi".