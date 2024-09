Maria Rosaria Boccia dà buca a Berlinguer? Scatta il massacro: "Vergognati", "Chi ti crede più"

11 settembre 2024 a

L'intervista (mancata) di Maria Rosaria Boccia a È sempre Cartabianca ha avuto lo stesso clamore mediatico come se fosse andata davvero in onda. L'imprenditrice si era recata negli studi Mediaset di Roma - sul Palatino -, salvo poi ripensarci dopo una lunga conversazione con la conduttrice di Rete 4 Bianca Belinguer e la sua redazione giornalistica. Lady Pompei avrebbe infatti percepito una scarsa preparazione riguardo al caso che l'ha vista coinvolta insieme all'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Una decisione che ha lasciato spiazzata la Berlinguer: "Non mi era mai successo prima, sono senza parole", ha commentato la giornalista.

Ma non finisce qui. Dopo che la Berlinguer, a inizio puntata, aveva fatto presente ai suoi telespettatori dell'assenza di Maria Rosaria Boccia. E la stessa imprenditrice aveva poi ricondiviso la sua dichiarazione sui suoi profili social. Ma dopo qualche minuto, lady Pompei ha pubblicato una storia su Instagram nella quale attaccava con forza la Berlinguer e la sua redazione perché, a suo dire, avrebbero cercato di convincerla in tutti i modi a rilasciare quell'intervista.

Intanto, però, sotto la locanda di È sempre Cartabianca postata dalla Boccia sul suo profilo Instagram sono comparsi commenti di utenti infastiditi dal comportamento dell'imprenditrice. "Sei triste - scrive Cinzia -, la tua vita è triste! Sei una vergogna! Ti sei data titoli che non avevi! Ma vai davvero a lavorare come fanno tutti e - aggiunge - impara dalla gavetta". Più sintetico, invece, Manu: "Altro che grande comunicatrice...". Ma ci sono anche alcuni fan che sono rimasti delusi dalla Boccia. "Hai fatto un grosse errore a non andare da Bianca - commenta Alessandra -. Non sei più credibile. Sono sempre stata dalla tua parte, ma dopo stasera - conclude - non lo sono più. Sei stata una delusione".