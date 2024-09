4 di sera, raid di Mario Giordano in studio da Del Debbio: "Sei in ritardo!", attimi di scompiglio

11 settembre 2024 a

a

a

A 4 di Sera, il programma di Paolo Del Debbio di approfondimento politico in access prime-time, si parla del caso Sangiuliano-Boccia anche nella puntata di mercoledì 11 settembre. E proprio oggi, ecco che riprende Fuori dal Coro, la trasmissione di Mario Giordano, sempre su Rete 4, che segue in palinsesto il format di Del Debbio.

Così ecco che alle battute finali di 4 di sera fa incursione nello studio proprio Giordano, che si rende protagonista di un divertente siparietto con il padrone di casa. "Dopo di noi non cambiate canale, mi raccomando: ricomincia Fuori dal Coro", afferma Del Debbio. "Quindi non è qua?", scherza Giordano. "No, è in un altro studio".

"A me non interessa come, non devono entrare!": l'anatema di Del Debbio sui titolo di coda

"E di cosa parlate?". "Di salute, di case occupate, di sicurezza. Ora vai a casa e mi vai a vedere. Questa settimana ti lascio libero, ma la prossima ti aspetto. Racconteremo delle cose", spiega Giordano. "Stiamo sulla stessa linea diciamo... Non cambiate canale non perdete tempo", chiosa Del Debbio. Ed ecco che a quel punto Giordano guarda l'orologio, poi afferra e stringe Del Debbio e lo esorta a sbrigarsi: "C'è tanto da fare... Paolo sei in ritardo! Dammi la linea!". Del Debbio a quel punto stringe i tempi: "Ci vediamo domani! Sia a Dritto e Rovescio sia a 4 di Sera: preparate i panini, sarà lunga", conclude annunciando il ritorno del suo secondo programma, con cui di fatto "monopolizzerà" la prima serata del giovedì sera su Rete 4.