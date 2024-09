Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis 20 anni dopo confessa: "Cosa fu un trauma"

12 settembre 2024 a

Tempo di confessioni, per Elisabetta Canalis, che ripercorre la sua vita e la sua carriera in un'intervista a Repubblica, concessa in occasione dell'uscita di Come far litigare mamma e papà, film in uscita nelle sale oggi, giovedì 12 settembre, in cui interpreta il ruolo di una madre appariscente e corteggiata dai padri dei compagni di classe del figlio.

Nell'intervista telefonica, Canalis è di stanza a Los Angeles, da cui risponde, parla del suo ruolo nel film e rivela che nella vita reale non ha mai vissuto una situazione simile. Sul futuro della figlia, assicura: "Le ho fatto vivere l’Italia come casa sua, sa che quelli sono i posti in cui mamma è cresciuta. Non è un luogo di vacanza ma un luogo che l’aspetta". Quando le chiedono cosa volesse diventare quando era bimba, risponde: "Veterinaria. Ho sempre comunicato più con il mondo animale che con quello umano. Lavoro ancora con i canili. Poi l’interprete, la giornalista. Ma la tv mi ha portato altrove".

Elisabetta Canalis rivela che Sanremo è lo show del quale va più orgogliosa: "Mio nonno era un fan di Adriano Celentano, sono cresciuta con le sue canzoni e mi sono ritrovata con lui che mi guardava fare uno sketch. Ho fatto tutti i programmi che guardavo con i miei genitori", sottolinea. Ma forse la parte più interessante dell'intervista è quando parla di pentimenti, rimpianti e qualche tormento. "Ho avuto successo a vent’anni, ci sono cose che avrei dovuto fare con un’altra testa", premette.

Poi, ecco le riflessioni su Striscia la Notizia, di cui probabilmente è, insieme a Maddalena Corvaglia con cui faceva coppia, la più iconica delle Veline (fu sul bancone dal 1999 e per tre edizioni): "Eravamo figlie di Striscia la Notizia, con quel carico di ironia e notizie. Da lui - spiega riferendosi ad Antonio Ricci - ho imparato a verificare, dubitare, ridimensionare". Quando le chiedono quale sia stata la cosa più difficile, risponde: "Ballare sul bancone fu un trauma. Ho sconfitto l’incubo con la pignoleria. Non sono da ballo ma da kickboxing, sport dove scompaiono i limiti di genere: difendi e attacchi", conclude Elisabetta Canalis. Insomma, Striscia la Notizia fu un'esperienza indimenticabile, un clamoroso trampolino verso il successo. Ma non è stato tutto così semplice...