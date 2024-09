Tagadà, Antonio Padellaro sulla nomina di Fitto: "Tiziana, è un successo! Dovete ammetterlo!"

17 settembre 2024 a

Inutile negare l'evidenza: la nomina di Raffaele Fitto in Europa è un clamorso successo per il governo e il centrodestra. E Antonio Padellaro lo sa, tanto che ha riconosciuto a Giorgia Meloni di aver fatto centro. Ospite di Tiziana Panella, nel talk show politico di La7 Tagadà, il fondatore del Fatto Quotidiano ha detto la sua sulla nomina di Fitto a vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme nella nuova Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen. Un risultato che smentisce la retorica progressista che dava l'Italia "isolata" e "irrilevante" in Europa. Un giudizio, quello di Padellaro, che dimostra la coerenza e l'oggettività di una firma al di sopra di ogni sospetto.

"Tiziana, ma è un successo - ha affermato Padellaro rivolgendosi alla conduttrice-. Alla Meloni è riuscito quello che sembrava difficile quando non aveva dato il voto alla Von der Leyen, e lì si era detto, ecco, l’Italia è fuori gioco: oggi la Meloni è riuscita a ottenere un grande risultato, dovrebbero ammetterlo anche gli avversari, Meloni merita tante critiche per il governo ma quando c’è un risultato positivo è giusto riconoscerlo, è andata bene a lei e anche all’Italia, c’è in gioco l’interesse nazionale, e il Pd sta avendo un atteggiamento serio a considerare l’ipotesi di sostenere Fitto... Sul livello internazionale, bisogna ammettere che il premier italiano si muove benissimo - ha concluso -, come dimostra anche l’intesa sui migranti con il premier britannico di ieri”.

In mattinata era arrivata anche la nota di Fratelli di Italia che, tramite il suo account su X, aveva scritto: "Più forti in Italia e più forti in Europa. La nomina di Raffaele Fitto a vice Presidente esecutivo della commissione Ue dimostra la ritrovata autorevolezza della nostra Nazione sullo scenario internazionale. Altro che Italia isolata in Europa".