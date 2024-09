Fuori dal coro, le ragazzine e il "Calippo tour": uno sconcertante servizio vietato ai minori

Roberto Tortora 19 settembre 2024 a

Emergenza e disagio giovanile, è uno dei temi d’approfondimento della nuova stagione di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete4.

L’inviata Angela Camuso è andata a intervistare due giovani ragazze, le tiktoker Ambra Bianchini e Lovely Paolina. Giovani e spudorate, stanno spopolando sui social con il loro “Calippo Tour”. In pratica, girano l’Italia e incontrano ragazzi con cui fare sesso orale. Il tutto, ovviamente, viene filmato e finisce sui social. La stessa Bianchini dichiara: “A me piace divertirmi, lo ammetto non nascondo niente. Allora mi sono detta, perché non fare una cosa in più? Abbiamo fatto molte tappe con Paolina al Nord. Andiamo in ogni città, ogni paese e capoluogo e s**amo c**i”.

Diplomatasi all’Istituto Odontotecnico di Padova, dopo aver lasciato quello di Trento, Ambra ha già le idee chiare per il futuro: “Un domani mi piacerebbe trovare lavoro come assistente alla poltrona in uno studio dentistico e al tempo stesso mantenere il profilo OnlyFans per le entrate extra. Ho chiesto consiglio a un mio ex insegnante e mi ha detto che ci sono molte che lo fanno, senza andare incontro a particolari problemi. Certo che se un giorno avrò una famiglia, un figlio, non so come andrà: a questo proprio non ci ho ancora pensato”.

Non c’è solo la vita “estrema” di queste ragazze, ma anche quella di migliaia di giovani che rischiano la vita e la salute nelle scorribande notturne in discoteca, che spesso finiscono con l’intervento delle forze dell’ordine o dell’ambulanza.

Maria Letizia Modica, altra inviata per Fuori dal Coro, ha fatto un giro all’esterno di una di queste discoteche, alle quattro del mattino, e il quadro è apparso desolante, tra sballo e armi. La giornalista, girando all’esterno del locale, commenta: “Ci sono tante ragazze in stato confusionale, sono tutte collassate, è l'epilogo della serata. Sono giovani e sono collassate per eccesso di alcol e stese su una panchina avvolta nelle coperte termiche, attendono l'ambulanza o qualcuno che venga a recuperarle. Sono le 4 del mattino e a quest'ora fuori dalle discoteche sembra di essere in territorio di guerra. Ci sono ambulanze, polizia, qui c'è una ragazza ferita perché è crollata per terra ed è svenuta dentro la discoteca”. Insomma, un quadro desolante.