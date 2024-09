4 di Sera, Bignami zittisce la sinistra sull'alluvione: "Perché il governo non può intervenire"

19 settembre 2024 a

A 4 di Sera va in onda va in scena uno scontro duro tra gli esponenti del centrosinistra e il viceministro Galeazzo Bignami. Di fatto ad attaccare per primo è l'ex premier Giuseppe Conte che si scorda della miccia accesa questa mattina dalla sinistra contro il governo sulla alluvione in Emilia Romagna attacca il ministro Musumeci: "Ho sentito il ministro Musumeci scaricare le responsabilità sulle autorità regionali o addirittura rimpallare responsabilità con un altro ministero del governo. Questa è una cosa che non va fatta. Se durante la pandemia di Covid avessi fatto la stessa cosa, il Paese sarebbe collassato. Bisogna lavorare a tutti i livelli: governo, regioni e comuni". Parole che danno fiato a chi è instudio per proseguire nell'insensato attacco al governo.

Come nel caso di Alessia Morani che afferma: "e siamo tutti d'accordo che la causa di questi eventi estremi è il cambiamento climatico, dobbiamo chiederci come portare avanti delle politiche green".

Anche Tommaso Juhasz martella: "Bisogna guardare la situazione in cui siamo, ci saranno difficoltà sempre maggiori ma il governo è in grado di dare una risposta a tutto questo?". A zittire tutti arrivano le parole precise di Bignami: "Non è il governo che può intervenire sul corso dei fiumi, sulla pulizia degli argini e sulle opere idrauliche, spetta alla regione". Palla al centro.

