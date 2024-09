Michele Serra insulta gli elettori della Meloni: "Se gli italiani vogliono un governo piccolo..."

20 settembre 2024 a

a

a

Michele Serra va all'attacco (con la tanica piena di veleno) contro il governo Meloni. Lo fa dal salottino di PiazzaPulita, il talk show di La7 condotto da Corrado Formigli. L'editorialista di Repubblica non usa giri di parole e così in soli due minuti mette in discussione le scelte degli italiani che nelle urne hanno premiato il centrodestra e Giorgia Meloni: "Giorgia Meloni è molto popolare, ma ci vuole un po’ di tempo perché i suoi fan si rendano conto che non è sufficiente", è la premessa pesantissima.

Poi arriva l'affondo più pesante che ha quasi vagamente il sapore di un insulto: "Ha fatto un governo con una ristrettissima cerchia di persone, amici e parenti, un governo piccolo. Se gli italiani amano un governo piccolo continueranno a votarla, quando si accorgeranno che forse è possibile allargare un pochino lo sguardo, si renderanno conto che non si può governare un paese in un ristretto gruppo di persone ostile a tutte le altre".

Processo Open Arms? Salvini e Lega fanno il botto: sondaggio Mannheimer, la sentenza degli italiani

Infine non poteva mancare all'appello il caso Toti: "C’è una zona ambigua nella quale politica e affari si incontrano. Avere soldi e potere implica responsabilità e limiti. Siamo un paese che fa un enorme fatica a capire le regole". Parole aspre quelle di Serra che di certo non passeranno inosservate...