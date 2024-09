Domenica In, clamorosa bordata contro Mara Venier: "Insofferente, svogliata e polemica"

22 settembre 2024 a

È ripartita Domenica In, la storica trasmissione della domenica pomeriggio in onda su Rai 1, al comando c'è ancora Mara Venier, la mitica zia Mara che ha giurato, e questa volta pare essere determinatissima a farlo, che questa sarà la sua ultima stagione al timone del format.

La nuova edizione porta in dote una serie di novità, in primis in regia, dove è arrivato Duccio Forzato. Quindi alcune variazioni nel format e nello studio, tra cui il gioco telefonico, e ancora gli ospiti che leggono i messaggi sui loro telefoni.

Un format eterno, che funziona al netto delle variazioni sul tema. Ma questa Domenica In non piace a tutti. Già, perché proprio Mara Venier è finita nel mirino de L'Espresso, dove Beatrice Dondi firma un commento al vetriolo sulla trasmissione e, in particolare, sulla conduttrice.

Secondo L'Espresso, infatti, tra le novità di questa stagione va registrata anche "l'inaspettata insofferenza della padrona di casa. Quell’aria di famiglia a cui Mara Venier aveva abituato nei tre lustri precedenti si trasforma in un lancio di frecciatine continuato, dov’è la camera, il microfono, insomma dov’è il filmato, dove vado, non si sente, uffa, una puntata incasinata e così via", scrive la Dondi. E ancora: "Al punto che il senso di colpa dello spettatore aumenta, neanche fosse stato proprio ogni singolo portatore di telecomando ad averla trascinata lì a forza, perché incapace di immaginare un altro volto al suo posto. E schiacciato dalle sue responsabilità, abbassa il capo e subisce, anche lo spazio di cronaca nera dopo la lasagna, anche le interviste 'da donna a donna' con i violini di sottofondo. Tanto dura poco, tanto è l’ultima volta", conclude l'articolo. Una clamorosa stroncatura per Mara Venier.