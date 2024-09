Striscia la Notizia, cosa spunta dal passato della nuova velina Beatrice Coari

23 settembre 2024 a

a

a

Si chiama Beatrice Coari la nuova velina di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci la cui nuova edizione sarà in onda su Canale 5 a partire da questa sera, lunedì 23 settembre. Ha 21 anni ed è di Genova. Prima ha frequentato il liceo linguistico e poi l’Università di Genova, dove studia Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti. Oltre all’italiano, parla anche inglese, francese e spagnolo. Di sé la giovane dice: "La danza è sempre stata nel mio dna. Quando ballo mi sento viva".

La 21enne, in effetti, ha la passione del ballo da quando aveva 4 anni. A trasmettergliela è stata la mamma. Tant'è che ha iniziato a studiare danza classica nella sua stessa scuola e con la stessa insegnante. La nonna materna, invece, pur non avendo mai fatto danza, è stata comunque un pilastro fondamentale per lei, perché l’ha sempre sostenuta nel suo percorso artistico. Lei, a sua volta, era figlia di una sarta del teatro Carlo Felice di Genova.

"Amadeus o De Martino? No, chi è il nostro vero nemico": Striscia, la fucilata di Antonio Ricci

Nel corso degli anni, Beatrice ha studiato anche danza moderna, contemporanea, e la heels dance, ovvero una peculiare tecnica di danza su tacchi alti. Mentre nel 2023 si è avvicinata al mondo della moda, aggiudicandosi subito il titolo di Miss Miluna Liguria, che le ha dato la possibilità di partecipare alle finali del concorso Miss Italia. Tra le cose che ama di più il mare, le camminate e le sciate in montagna, e trascorrere del tempo a contatto con la natura. Seconda di quattro figli, la 21enne è molto legata alla sua famiglia.