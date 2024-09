Striscia la Notizia, il generale Vannacci con boa e piume di struzzo: l'ultimo agguato

24 settembre 2024 a

Prevista, annunciata, ecco piovere l'imitazione del generale Roberto Vannacci a Striscia la Notizia. Il tutto nella prima puntata stagionale della nuova edizione del tiggì satirico di Antonio Ricci, quella trasmessa su Canale 5 nella serata di ieri, lunedì 23 settembre, dietro al bancone per l'esordio in conduzione ecco la coppia formata da Michelle Hunziker e Nino Frassica.

Ovviamente l'imitazione del generale ed europarlamentare eletto come indipendente tra le file della Lega è affidata a Dario Ballantini, il "trasformista", specialista di Striscia la Notizia. Il generale Vannacci diventa così Vanna tutta panna, un personaggio peculiare, a tratti grottesco, che sfoggia un boa di piume rosa, morbido e sinuoso.

E ancora, nella versione di Ballantini, ecco che Vannacci nutrirebbe una passione segreta per Raffaella Carrà, ragione per la quale ogni sketch inscenato con i vari politici intercettati si conclude con un ballo in stile Raffa nazionale.

Insomma, secondo Dario Ballantini dietro la scorza dura, ruvida, del generale Vannacci ci sarebbe un animo nascosto, glam, gentile e... ballerino. Un'imitazione che, ovviamente, ha fatto subito il giro del web, raccogliendo molti pareri positivi e, ovviamente, anche qualche critica.

Striscia la Notizia, l'imitazione del generale Vannacci: qui il video