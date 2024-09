Rai, la Bandiera Tricolore mette il turbo agli ascolti: i dati dell'orgoglio italiano

Klaus Davi 26 settembre 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Cerimonia di restituzione della Bandiera Tricolore”)

In una giornata difficile per il servizio pubblico, gambizzato da uno sciopero improvviso organizzato dalle principali sigle di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl e Snater) che ha di fatto impedito a Tg e contenitori di andare in onda, chi ha pensato a, è proprio il caso di dirlo, tenere alta la bandiera è stato il nostro Tricolore. Su Rai 2, infatti, la Cerimonia di restituzione della Bandiera Tricolore in tarda mattinata è stata vista da 416mila persone col 6.6% di share.

Nel palazzo del Quirinale gli atleti di ritorno dalle Olimpiadi e Paralimpiadi parigine hanno riconsegnato le rispettive bandiere al Presidente Mattarella il quale ha premiato tutti i medagliati e i quarti classificati. I momenti in cui Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo e l’atleta paralimpica Ambra Sabatini hanno ridato in mano al Presidente le bandiere autografate da tutti i partecipanti hanno fatto salire lo share fino al 9%. Per capitalizzare l’effetto Giochi la Rai col Tg1 ha dedicato uno spazio fisso ai medagliati di Parigi. Un modo per sostenere degli sport che assurgono agli onori della cronaca solo in caso di trionfi eccezionali. Un capitale che ha trainato anche questo Speciale sulla Rai2. Ed è sempre bello constatare che il simbolo di una nazione possa smuovere i cuori della spesso pigra platea tv.