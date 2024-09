Dritto e Rovescio, Delmastro spiana la Malpezzi: "Per favore tornate ai girotondi"

27 settembre 2024 a

A Dritto e rovescio va in scena uno scontro durissimo tra Andrea Delmastro e la dem Simona Malpezzi. Al centro del dibattito, nello studio di Paolo Del Debbio, c'è il ddl sicurezza varato dal centrodestra. Tra le varie norme c'è anche un inasprimento delle pene per i blocchi stradali con pena massima fino a due anni. Il tutto per cercare di dare un freno alle legittime proteste di chi si vede la strada sbarrata mentre va a lavoro al mattino dagli ultras green di Ultima Generazione. Simona Malpezzi afferma che il governo va a reprimere, con questo provvedimento la libertà di parola e di espressione.

Ma Delmastro la fulmina: "Cara Malpezzi questo è un ddl sacrosanto. Innanzitutto sul fronte sicurezza abbiamo ampliato le assunzioni per la polizia penitenziaria. Almeno 2000 assunzioni extra. Ben di più rispetto a quando al governo c'era la sinistra", è la premessa di Delmastro. poi l'affondo: "Cara Malpezzi non potete dire che c'è una repressione. Voi non potete fermare un treno o le auto in nome del clima e difendere chi lo fa. A bordo di quel treno c'è gente che va a lavorare. Vi prego tornate ai girotondi di un tempo, eravate così carini. Noi di centrdoestra vi guardavamo in tv come degli entomologi che guardano l'animaletto che gira nel sottobosco, ma almeno lasciavate noi andare a lavorare". Applausi in studio e la piddina va al tappeto.