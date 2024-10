DiMartedì, botta e risposta tra Di Battista e Bocchino: "Studia!", "Stai con i terroristi"

02 ottobre 2024 a

A DiMartedì, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris, è andato in scena un accesissimo confronto tra Italo Bocchino e Alessandro Di Battista. Il tema? Neanche a dirlo, l'attacco dell'Iran contro Israele. A iniziare il dibattito è il giornalista, che ha ricordato a Dibba e ai telespettatori perché in Medioriente si è arrivati a una escalation del conflitto.

"Di Battista come fa solitamente si dimentica perché è accaduto tutto questo - ha sottolineato Bocchino -. Il 7 ottobre del 2023, quasi un anno fa, un gruppo di terroristi palestinesi nei confronti dei quali ci sono state scarse condanne a livello internazionale e anche a livello della sinistra in particolare, è entrato in Israele e ha sgozzato donne, bambini, ha violentato le donne, ha mortificato i cadaveri. Ha fatto un'azione terroristica gravissima. Israele - ha poi aggiunto - si è dovuta difendere".

Dopo il 7 ottobre, come ricorda lo stesso Bocchino, anche in Israele le opposizioni Netanyahu sono scese in piazza per manifestare contro le scelte del primo ministro di Tel Aviv. "Poi è intervenuta anche la politica interna Israeliana, per cui Benjamin Netanyahu si è trovato a dover subire un pochino i falchi e probabilmente c'è stato qualche eccesso di legittima difesa su cui dobbiamo interrogarci - ha proseguito il giornalista -. Lo stesso vale per il Libano caro Di Battista. Lì ci sono dei terroristi, Hezbollah, che hanno cominciato a lanciare missili su Israele. Cioè, la notizia di oggi è: l'Iran lancia 200 missili su Israele. Ma a chi fa il processo Di Battista? A Israele, ciò all'aggredito. è una cosa folla - ha concluso -. è follia pura".

A quel punto, Dibba ha perso la pazienza e attaccato Bocchino sul personale."Quella di Bocchino evidentemente è mera ignoranza - ha tuonato l'ex grillino della prima ora -. Israele ha invaso il Libano quattro volte negli ultimi 46 anni. La prima volta nel '78. Studia!". "Non sono colto come te - la replica di Bocchino -. Tu stai con i terroristi. Lo sanno tutti che stai con loro".