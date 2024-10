Casa a prima vista, la caccia al mattone fa volare gli ascolti: un segno dei tempi

Klaus Davi 03 ottobre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Casa a prima vista)

Nell’anno televisivo che doveva vedere protagonista Amadeus col suo nuovo programma sul Nove, a trionfare invece nella gara degli ascolti è Casa a prima vista, in onda dal maggio 2023 su Real Time e che, di anno in anno, continua a macinare grandi numeri.

Lunedì, con la prima tv dell’11ª puntata della 4ª stagione, ha toccato il record storico di 831.000 spettatori col 4% di share, numeri da talk show generalista. Picchi superiori al 5% per un episodio originale che per la prima volta vedeva un mash up tra gli agenti immobiliari di Milano e Roma: stavolta infatti il “milanese” Gianluca Torre si è unito ai due “romani” Corrado Sassu e Blasco Pulieri per trovare lo chalet dei sogni in Trentino a due amiche.

’eterna diatriba tra il capoluogo meneghino e la capitale è sfociata anche in questo duello all'ultima casa e ha dimostrato una volta di più perché questo reality ha così tanto seguito, grazie soprattutto alla brillante presenza dei tele-immobiliaristi. Mentre l’integrazione di Amadeus su una “nativa digitale” risulta complicata, una trasmissione come questa, cresciuta, coccolata e maturata negli anni, intercetta perfettamente il target young della rete. Non tutte le ciambelle riescono col buco ma comunque questi canali si confermano ottimi incubatori di format, talenti e conduttori che ottengono risultati migliori dei vip delle generaliste.