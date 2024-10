Safiria Leccese "Super Partes" su Canale 5: "L'unica persona che mi ha fatto perdere le staffe"

02 ottobre 2024 a

a

a

"Il mio obiettivo è stimolare tutti i partiti a confrontarsi sui temi che maggiormente impattano sulla vita dei cittadini". Safiria Leccese conduce il sabato mattina su Canale 5 il programma di approfondimento giornalistico e politico Super partes, ed è proprio il caso di dirlo: nomen omen, perché la giornalista Mediaset punta tutto sul suo essere equidistante.

Primo "consiglio" al potere, dalle colonne di Tv Sorrisi e Canzoni: la prima risposta che deve dare ai cittadini è garantire "due servizi fondamentali: la sanità, che è da migliorare e da offrire ai cittadini di ogni fascia sociale, e la sicurezza economica". Nel suo talk, Leccese approfondirà molte tematiche giovanili: "Lo psicologo di base e l'introduzione di uno sportello di ascolto nelle scuole - anticipa -. Ma anche la regolamentazione dell'uso dei cellulari nei minori. La violenza sulle donne, poi, è un tema che mi sta a cuore sin da quando facevo la giornalista di cronaca nera".

Celebre per mantenere la calma in qualsiasi frangente, "ho perso le staffe solo quando sono stata invitata a un programma e ho detto la mia sul caso di Alessia Pifferi (la donna che ha lasciato morire di stenti la figlia di appena 18 mesi, abbandonata per 6 giorni nella loro casa di Milano e per questo condannata all'ergastolo, ndr). La Pifferi ha cercato di passare per incapace... Il male mi fa trasalire".