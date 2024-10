Tale e quale show, "ho un infarto": Carmen Di Pietro, disastro in diretta con Valeria Marini

05 ottobre 2024 a

a

a

Ha vinto Kelly Joyce, cantante nata in Francia, di origini senegalesi ma ormai romagnola d'adozione, ma l'ultima puntata di Tale e Quale show, il fortunato talent-vip musicale del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti ha avuto come protagoniste assolute Carmen Di Pietro e Valeria Marini. Non proprio in positivo, però.

Terza puntata dello show che vede personaggi del mondo dello spettacolo imitare le star della canzone: Kelly Joyce conquista tutti nei panni di Diana Ross, mito della disco Anni 70. Applausi anche per Verdiana Zangaro, ottima "sosia" di Lady Gaga (dopo aver imitato in precedenza perfino Celine Dion. In altre parole: l'ugola c'è eccome), e per Simone Annichiarico, il figlio del mitico Walter Chiari che dopo aver stupito come novello Franco Califano è piaciuto anche come Renato Zero, sempre all'insegna della più genuina romanità.

"Meglio il morso di un komodo", Di Pietro umiliata: cala il gelo in studio a Tale e quale Show

Occhio, come detto, a Carmen e Valeria. L'esplosiva coppia composta dalle showgirl Di Pietro e Marini si sono proposte come Paola e Chiara, in un duetto che è un po' una sfida generazionale. Per loro l'iconica hit latin-dance Vamos a bailar si è rivelata però un mezzo trappolone: soprattutto la Di Pietro (bionda per l'occasione) è scivolata parecchie volte sull'intonazione e sul tempo, in una performance stonatissima un po' "alla Corrida" anche se sicuramente divertente.

Sexy, "indecente" e irriconoscibile: ecco chi è la "Donatella Rettore" di Tale e quale show | Video

Sempre severo Cristiano Malgioglio ("Mi viene un infarto"), cattivelli anche i commenti sui social sulle doti canore della esuberante Carmen. In fondo, però, that's entertainment.