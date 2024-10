Uomini e Donne, esplode la violenza di Gemma Galgani: schiaffon a Valerio, gelo in studio

09 ottobre 2024 a

Momenti di forte tensione nello studio di Uomini e donne tra Gemma Galgani e il cavaliere Valerio. Nella puntata del dating show di Maria De Filippi andata in onda oggi, mercoledì 9 ottobre, su Canale 5, la dama torinese ha parlato in termini positivi della sua frequentazione con Valerio, svelando anche che tra di loro c'è stato un bacio. Il bel momento, però, è stato interrotto dalla segnalazione di un'altra dama, Alessia, che ha ripreso Valerio col telefono mentre si trovava insieme a un'altra donna in un centro commerciale. Il video è stato anche mostrato durante la trasmissione.

Quando la Galgani ha chiesto spiegazioni all'uomo, lui ha chiarito che si trattava solo di un'amica, Maria Soledad. Per essere sicura della versione del cavaliere, Gemma ha chiesto di poter parlare al telefono con questa donna. E Valerio ha accettato. A quel punto i due sono usciti dallo studio per fare la telefonata. Ma la conversazione non è andata per niente bene. Tanto che poi la dama, rientrata in studio, ha detto: "Io sono sconvolta. Lei sembrava scocciata”. Poi, però, è venuto fuori che Maria Soledad era registrata sul cellulare di Valerio con il nome Nia. A quel punto Gianni Sperti e Tina Cipollari, opinionisti storici del dating show, hanno detto che secondo loro la Galgani avrebbe parlato con un’altra persona.

I sospetti sono aumentati quando Sperti ha chiesto di poter vedere il telefono e l'uomo non ha accettato. Infine, dopo un acceso confronto in studio, Gemma ha dato un ultimatum al cavaliere: "Devi far vedere il telefono a Gianni per continuare a frequentarmi. Questa è la condizione". Ma Valerio non solo non ha accettato, ma ha anche attaccato la dama: “Tu prendi in giro le persone. Da quanti anni sei qua hai preso in giro gli altri. Non hai rispetto”. Parole che hanno fatto infuriare Gemma, la quale ha poi tirato uno schiaffone all'uomo, lasciando tutti senza parole. “Vattene prima che ti tiri una scarpa dietro - ha continuato Gemma -. Ma ringrazia che non te la tiri. Vattene via!”.