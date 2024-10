Che tempo che fa, ufficiale la presenza di Pep Guardiola da Fazio: cosa può annunciare

10 ottobre 2024 a

a

a

"Uno degli allenatori più vincenti di sempre. 40 trofei, tre Champions League, quattro Mondiali per club. Pep Guardiola a Che tempo che fa". Così Fabio Fazio, sulle note di Wonderwall degli Oasis, ha annunciato con un video sui social che l'allenatore del Manchester City sarà il prossimo ospite internazionale della trasmissione in onda sul Nove. Il tecnico spagnolo ha un ottimo rapporto con il nostro Paese. L'ex centrocampista del Barcellona ha infatti militato nella Roma e nel Brescia. In Lombardia ha avuto anche il privilegio di giocare con Roberto Baggio e non ha mai nascosto l'ammirazione per il Divin Codino.

L'intervista di Fazio a Guardiola cade proprio a pennello. Da qualche settimana si rincorrono le voci circa un suo mal di pancia in quel di Manchester. Dopo anni di successi e trofei con i Citizens, Pep starebbe pensando di dare l'addio per cimentarsi in una nuova sfida. E poi c'è il nodo giustizia. I campioni d'Inghilterra si stanno infatti preparando ad affrontare il processo per le presunte violazioni del fair play finanziario e hanno anche ricevuto la notizia dell'addio di Txiki Begiristain al termine della stagione. Il dirigente spagnolo era stato una figura fondamentale per Pep Guardiola, che adesso potrebbe clamorosamente dire addio. E magari l'annuncio potrebbe arrivare proprio a Che tempo che fa.

Siamo felici di annunciarvi che domenica nello studio di #CTCF ospiteremo uno degli allenatori di calcio più vincenti di sempre: Pep Guardiola. https://t.co/UYnp1eoSVb pic.twitter.com/yaVjoKHAAY — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 10, 2024

Un'altra suggestione porterebbe invece l'ex tecnico del Barcellona alla guida della nazionale dei Tre Leoni. L'Inghilterra, nonostante lo smisurato talento a disposizione, viene da una brutta delusione agli scorsi Europei. E Guardiola non ha mai nascosto il desiderio di gareggiare in una competizione con una selezione nazionale. La tavola, quindi, sembrerebbe già apparecchiata. Ma occhio alle sorprese.