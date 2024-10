Affari Tuoi, "ma come?": Adriana spiazza De Martino con un solo gesto

16 ottobre 2024 a

Stefano De Martino è rimasto spiazzato dalla concorrente protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri, martedì 15 ottobre, su Rai 1. La pacchista al centro dello studio, Adriana dalle Marche, che ha giocato insieme al figlio, a un certo punto ha provato a farsi offrire di più dal dottore. In particolare, quando le è stato chiesto di rivelare la cifra del suo mutuo ancora da estinguere, ha tentato di alzare la cifra per cercare di ottenere un'offerta più alta. Adriana, però, si è subito tradita, rivelando immediatamente la cifra reale, dunque ammettendo di aver mentito. Una vera e propria gag che ha fatto sorridere i telespettatori.

Il conduttore stesso è rimasto spiazzato di fronte alle parole e al tentativo della donna. E infatti poi è rimasto completamente senza parole. La pacchista ha provato a farsi offrire di più quando in gioco le erano rimasti il pacco da 5 euro, quello da 10 e quello da 300mila. A quel punto è arrivata la telefonata del dottore. E De Martino, probabilmente per andare incontro alla concorrente, le ha chiesto la cifra del mutuo che deve estinguere. "320mila euro", ha risposto la donna. Che poi però ha subito corretto il tiro: "Ma non è vero", facendo no col dito.

Adriana mente sul mutuo e litiga con il figlio. De Martino esce dallo studio, caos ad Affari tuoi | Video

L'ex ballerino, allora, un po' spiazzato, ha replicato: "Ma come?". Alla fine il dottore ha offerto 32mila euro, ovvero la cifra necessaria a estinguere il mutuo. E mamma e figlio l'hanno accettata volentieri. Per fortuna poi nel loro pacco, il numero 12, c'erano solo 10 euro. La scelta di accettare l'offerta, quindi, si è rivelata giusta.