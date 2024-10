Uomini e Donne, Tina Cipollari-choc: "Maria, allora sostituiscimi!"

17 ottobre 2024 a

La puntata di Uomini e Donne sembra non regalare le emozioni attese dal pubblico, ad eccezione del caso che coinvolge Valerio e Gemma. Il resto delle dinamiche in studio appare piuttosto fiacco. Oggi, giovedì 17 ottobre, l'attenzione si è concentrata su Morena e Mario, protagonisti di una discussione che ha acceso gli animi, soprattutto quando Tina Cipollari ha perso la pazienza e ha rivolto una battuta a Maria De Filippi: “Allora sostituiscimi, Maria, se non capisco più nulla!”. La Cipollari ha poi attaccato Morena, dicendole di non fare "la splendida", alludendo al fatto che se davvero fosse stata trasparente, non avrebbe chiesto a Mario di nascondere certi dettagli. Morena ha replicato spiegando che aveva chiesto discrezione solo per rispetto dei suoi genitori.

Il programma sta attraversando una fase stagnante, con un bisogno evidente di volti nuovi che possano creare dinamiche più interessanti. Gli ultimi ingressi, infatti, non sembrano aver portato la ventata di novità sperata. Ma cosa è successo tra Morena e Mario? A quanto pare, c’è stato un avvicinamento fisico tra i due, che lei inizialmente non voleva rendere pubblico, sempre per rispetto verso i genitori. Tuttavia, alla fine ha deciso di parlarne, sottolineando che non c’era nulla di cui vergognarsi. Mario, da parte sua, ha spiegato di aver voluto proteggere Morena, ma ha aggiunto che pensa che lei abbia deciso di raccontare tutto solo dopo che Yuri e Ilaria hanno ammesso di aver passato la notte insieme. “Mi ha dato fastidio perché ha gettato veleno su questa nostra cosa”, ha dichiarato Mario, manifestando il suo disappunto.

Maria De Filippi è intervenuta per difendere Morena, chiedendo agli altri in studio, e in particolare a Tina Cipollari, perché si stesse puntando il dito contro di lei. La conduttrice ha ricordato che Morena si è arrabbiata principalmente perché Mario non l'ha contattata né cercata dopo quello che era successo tra loro. In questo contesto, anche Margherita ha avuto una reazione istintiva, condividendo il disappunto di Morena.

Infine, Maria De Filippi ha preso una decisione importante: Valerio è stato allontanato dal programma a seguito di quanto accaduto con la dama veterana e l'opinionista Gianni Sperti, aggiungendo ulteriore tensione a una stagione che fatica a decollare.