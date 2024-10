Reazione a Catena, "va bene Pippo. Ma...": l'assurdità più rovinosa di sempre?

18 ottobre 2024 a

Si torna nello studio di Reazione a Catena, la puntata è quella trasmessa giovedì 17 ottobre 2024, rigorosamente su Rai 1 e rigorosamente condotta da Pino Insegno. Siamo nello studio del gioco delle parole e dei loro legami. Una putnata in cui i campioni in carica, i "Meno Tre" (Alberto, Stefano e Lorenzo), hanno sfidato gli gli "Esauditi" (Martina, Mattia e Marco), tre amici di Napoli che si sono conosciuti all'università. Il nome della loro squadra, come hanno spiegato, è ispirato ai desideri che vorrebbero esaudire, oltre a un gioco di parole legato ai viaggi frequenti di Mattia e Marco nei Paesi arabi e al loro sentirsi, come hanno detto scherzosamente, un po' esauriti.

Al termine di una sfida serratissima, i "Meno Tre" sono riusciti a riconfermarsi all'Intesa Vincente con 7 parole a tre. All'Ultima catena, il gioco finale che mette in gioco il montepremi, ci arrivano con una vincita potenziale pari a 85mila euro. Durante il percorso, il montepremi è stato dimezzato una sola volta, portandolo a 42.500 euro. La parola finale da indovinare era "Lontano", quella centrale iniziava con "Di" e finiva con "O". Dopo vari tentativi, i campioni hanno scelto di acquistare il Terzo elemento, "Pippo", riducendo così il montepremi a 21.250 euro. In ogni caso la loro risposta, "Diverso", si è rivelata sbagliata: la parola corretta era "Distratto". Per inciso, in molti sui social, in particolare su X - laddove si raccoglie il popolo che commenta in presa reale quanto accade a Reazione a Catena - in molti avevano azzeccato la risposta.

Insomma, anche in questo caso, i social si sono scatenati. A tutto campo. "Comunque, anche prima del terzo elemento, le parole potrebbero essere tantissime stasera", "Questa edizione è la più povera di concorrenti preparati da quando la seguo", e "Catena da asilo ma le devono fare così, se no arrivano alla fine con 100 euro, se va bene". Dunque nel mirino di altri utenti la semplicità della soluzione. E ancora, critiche ironiche sui collegamenti: "La quintessenza del che caspiterina state dicendo", "Ma che catena ridicola", "Penso che i Meno Tre siano la squadra a vincere più scarsa di sempre. Solo cu***". "Stasera vi siete superati a Reazione a Catena. Lontano, Distratto, Pippo... Va bene Pippo, ma uno lontano sarebbe considerato distratto? Ma dai". Cala il sipario.