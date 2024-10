Ciao Maschio, la dolorosa confessione di Massimo Lopez: "Perché è stata tutta colpa mia"

18 ottobre 2024 a

a

a

"Fu colpa mia". Massimo Lopez è stato ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, il programma televisivo in onda su Rai 1. Nel corso dell'intervista si è tornati ad affrontare il tema dello scioglimento del Trio, il team comico molto in voga tra gli anni Ottanta e Novanta. "Non c'è stata una ragione specifica - ha spiegato l'attore -. ho provocato io, a un certo punto, una sorta di interruzione di questo sodalizio. Perché cominciavo a soffrire un po' la ripetitività di certe cose. Mi sentivo meno creativo, mi sembrava di dover forzare un po' la mano e allora proposi a loro (Tullio Solenghi e Anna Marchesini, ndr), addirittura una cosa un po' ingenua: 'Perché non ci fermiamo un po''".

‘’Fu ingenua la proposta - ha proseguito Lopez - perché chiaramente uno si ferma tre o quattro anni, ma poi dopo ognuno giustamente aveva cominciato a fare altre cose, quindi si rimandava sempre fin quando poi siamo arrivati alla voglia di essere insieme, di fare un revival del nostro trio. E a quello doveva seguire addirittura una produzione che avevamo in mente di fare successivamente. Come facemmo con I Promessi Sposi, volevamo fare anche l'Odissea. Però - ha poi aggiunto - non fu possibile un po' per l'avanzamento della malattia di Anna, un po' per discorsi di budget’’.

"Fenomeno-Nunzia": in studio con lei... il colpaccio su Rai 1

La De Girolamo, sul tema, ha interpellato anche Tullio Solenghi, chiedendogli rimpiangesse quegli anni. L’attore, senza tentennamenti, ha replicato: "Sicuramente sì. avere per dodici anni il nostro tipo di alchimia credo sia una cosa abbastanza singolare. Come fai a non avere nostalgia di quei tempi? Eravamo tutti giovani’’.