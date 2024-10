Tale e Quale Show, Arisa? Non proprio: rovinosa gaffe in prima serata

19 ottobre 2024 a

Clamorosa gaffe nello studio di Carlo Conti a Tale e Quale show, il programma in onda il venerdì sera su Rai 1. A commetterla uno dei giudici della trasmissione, Cristiano Malgioglio. Parlando con una delle concorrenti, Giulia Penna, che ha vestito i panni di Elisa interpretando uno dei suoi brani più famosi, "Luce", il cantante ha detto: "Ci sono state delle imperfezioni, dire che sei stata tale e quale ad Alisa non si può proprio". A quel punto è calato il gelo. Ovviamente Malgioglio voleva dire "Elisa".

Il giudice, però, non si è accorto di avere sbagliato il nome della nota artista interpretata da Giulia Penna e ha proseguito nel suo giudizio. A un certo punto lo ha fermato il conduttore che è scoppiato a ridere. E, facendo riferimento al cappello di Malgioglio - una sorta di vassoio con dei cocktail sopra - ha detto in tono scherzoso: "Sei sicuro che sia analcolico?". "Levategli la roba da bere", ha aggiunto, ridendo, Giorgio Panariello, altro giudice del programma.

A quel punto il cantante si è rivolto ad Alessia Marcuzzi chiedendo spiegazioni: "Perché cosa ho detto?". E la conduttrice ha risposto: "Hai fatto la fusione tra Elisa e Arisa". "Alisa ho detto? Ma siete impazziti tutti? Comunque, va bene lo stesso", ha detto Malgioglio. Che poi con la sua solita ironia, è sbottato: "Carlo, ma è mai possibile che ogni volta che parlo io avete sempre qualcosa da dire? Il pubblico che fischia, io che dico delle cose giuste. Io devo arrivare alla pancia della gente che sta a casa. Volete capirlo o no? Voi continuate pure a fischiarmi, urlate, non me ne frega niente". Alla fine ha aggiunto: "Su 'Alisa' mi sono confuso. Ragazzi, dovete sapere una cosa: io sono stato sei giorni con la febbre fortissima, grazie a Dio niente Covid. Stasera non dovevo essere qui".