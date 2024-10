Verissimo, Asia Argento su Morgan: "Deve toccare il fondo per riprendersi"

19 ottobre 2024 a

"Quando l'ho conosciuto io si chiamava ancora Marco e aveva 27 anni. Eravamo giovani e ci amavamo tanto, era diverso rispetto a quello che è diventato": Asia Argento lo ha detto a proposito di Morgan nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. "Chi crea un alter ego - ha continuato l'attrice - lo fa per proteggersi, l'ho fatto anche io creando la dark lady. Marco ha creato Morgan, ispirandosi a modelli sbagliati. Il Morgan che ho conosciuto io non era così, ma non lo frequento da tanti anni".

L'auspicio dell'Argento è che Morgan "torni a essere Marco, quel bambino eterno che era. X Factor e le altre trasmissioni forse non gli hanno fatto un favore. Uno che ha problemi di dipendenza ha bisogno di toccare il fondo e quelle trasmissioni gli hanno evitato questa caduta. Per me toccare il fondo è stata una benedizione, mi sono curata. Lui è preda del suo ego, è brutto da vedere e da dire, mi dispiace ma forse sentirmi dire queste cose può servirgli".

Parlando di sé, invece, Asia Argento ha raccontato: "Sono sobria da più di tre anni, non ho mai bevuto in questo tempo. Chissà se un giorno troverò un'oasi di felicità. Magari smetterò di lavorare e diventerò nonna, non vedo l'ora. Non ho paura di invecchiare". E ancora: "Non ho rimpianti nella mia vita". Infine, sulla morte di Anthony Bourdain, ha detto: "Dopo di lui non ho più amato in quel modo. Adesso ho riempito quei vuoti in altri modi".