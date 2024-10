Reazione a Catena, "se non avete più soldi...": altro disastro dei Meno Tre, ma si scatena il caos

20 ottobre 2024 a

a

a

Rieccoci a Reazione a Catena, la puntata è quella di sabato 19 ottobre, sempre su Rai 1 e sempre sotto la conduzione del mitico Pino Insegno. Protagonisti della serata sono stati ancora una volta i Meno Tre (Alberto, Stefano, Lorenzo), terzetto di campioni in carica. Gli sfidanti di turno invece erano i Gazzaniga, composta dai fratelli Igor e Mattia insieme al padre Ivano.

Una puntata in cui, in verità, i campioni si sono sempre dimostrati solitamente al comando, riuscendosi a confermare all'Intesa vincente con sole 6 parole. I Meno Tre, insomma, continuano a vincere spesso però senza convincere (va detto che gli avversari di turno, in questo caso, non erano però dei più ferrati). Tant'è, all'Ultima catena - il gioco finale dove in ballo c'è il montepremi - si sono presentati con una vincita potenziale pari a 135mila euro, cifra che via via è stata tagliata fino a 8.438 euro. Dopo aver acquistato il Terzo elemento, sono rimasti con 4.219 euro. La parola finale da individuare era quella che collegava "Affettato" e "Cuore", parola che iniziava con "ri" e terminava con "o". E, come spesso accade, i Meno Tre non l'hanno azzeccata: propongono "rimasto" quando invece la soluzione era "ripieno".

"Sono dei boni assurdi". Meno Tre: social impazziti per i ragazzi di Pinerolo | Guarda

Nel frattempo, sui social e in particolare su X, i fan di Reazione a Catena commentavano - e soprattutto criticavano - la puntata. Nel mirino la soluzione finale: "Ripieno è quella che ci stava meno però", "Tutta la catena era di dubbia interpretazione". Dunque accuse ancor più pungenti: "Fanno apposta a mettere collegamenti senza senso. È palese". "Livello di difficoltà: 10", "Tiratissima l’ultima parola!". Infine il consueto: "Se non avete più soldi per i concorrenti chiudete la trasmissione". Ogni sera, insomma, una polemica.