Ballando, bomba su Alan Friedman: "Una cosa grave, la Rai voleva cacciarlo". Cosa è successo

Siamo alla quarta puntata di Ballando con le Stelle, il format del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1. E la puntata di sabato 19 ottobre si è conclusa con un primo spareggio che ha visto confrontarsi Sonia Bruganelli, in coppia con Carlo Aloia, e Alan Friedman insieme a Giada Lini. Su X, il pubblico come sempre si è animato facendo pronostici su chi sarebbe rimasto in gara e chi invece sarebbe stato eliminato, soprattutto dopo un enigmatico messaggio pubblicato da Davide Maggio: "Ho la sensazione che uscirà Friedman. Mi auguro che Milly sveli il vero motivo dell’uscita, altrimenti lo dirò io".

Ma cosa intendeva Davide Maggio? La risposta è arrivata poco dopo tramite una sua diretta Instagram, che ha fatto chiarezza subito dopo la conferma che Alan Friedman avrebbe proseguito la sua avventura nel programma condotto da Milly Carlucci. Il punto è che, stando a quanto trapela, Friedman avrebbe rischiato di essere cacciato da Ballando.

Davide Maggio ha avviato una diretta su Instagram appena terminata la puntata dello show. E nella diretta ha rivelato dettagli importanti: "Quello che è accaduto è successo davanti a molte persone che hanno visto e possono confermare. Ho deciso di fare quel tweet nel momento in cui ho saputo che è arrivata una lettera di richiamo da parte della Rai o della produzione. La Rai aveva saputo ciò che era accaduto e aveva chiesto che il concorrente fosse fatto fuori questa sera, punto", ha premesso.

Maggio ha poi aggiunto ulteriori dettagli sul motivo della richiesta: "Il far fuori un concorrente non presuppone il raccontare quello che è accaduto. Quindi ho pensato che quanto scritto da me nel tweet possa aver in un certo modo fatto cambiare il corso delle cose". Successivamente, ha svelato il motivo che ha portato la Rai a chiedere l’eliminazione di Friedman: "C’è stato uno scontro molto forte tra Alan Friedman e una donna dello staff di Ballando. Ed è stata una cosa grave, una cosa delicata. Per quello che mi è stato riferito da più persone è stata una cosa bella forte. Delle arrabbiature ci possono stare, ma c’è modo e modo", ha aggiunto sibillino.

Infine, Davide Maggio ha concluso il suo intervento con un messaggio diretto: "Poi è stata mandata la lettera di richiamo e Rai aveva chiesto che lui fosse allontanato. Questo è quello che è successo e per correttezza ve l’ho detto. Spero – visto che il concorrente è rimasto in gara – che se ne parli, anche perché è un programma della tv pubblica, che dovrebbe dar conto di un fatto del genere. Servirebbero dei chiarimenti, alla luce di questa lettera di richiamo", ha concluso Davide Maggio. Insomma, bufera in vista su Alan Friedman?