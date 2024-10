Casa a Prima Vista, 400mila euro per un appartamento a Como: chi è la vip che lo sta cercando

26 ottobre 2024 a

Un budget di 400mila euro per cercare la casa perfetta a Como: questa la cifra che una mamma e sua figlia hanno messo sul piatto ai tre famosi agenti immobiliari, Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D’Amico, di Casa a Prima Vista, il programma in onda su RealTime. La puntata in questione è stata girata tutta a Como, la città prescelta per l'acquisto di un appartamento. L'area richiesta era, nello specifico, quella tra la città murata e la zona di via Crispi. Alle due potenziali acquirenti della nuova casa sono stati fatti vedere tre immobili, come al solito. Poi la loro scelta è ricaduta solo su uno di questi, il loro preferito.

Protagoniste della puntata di Casa a Prima Vista girata a Como erano un volto molto noto in città, ovvero Paola Minussi, docente di musica, scrittrice, celebrante laica e appassionata di tarocchi, e sua figlia Valentina, 19 anni. Proprio quest'ultima, in realtà, era la vera interessata a trovare un nuovo appartamento.

Il popolare programma di RealTime piace molto ai telespettatori non solo per l'attesa nello scoprire quale casa avrà la meglio sulle altre ma anche per le dinamiche che si creano tra gli agenti immobiliari, tutte molto spontanee. In una recente intervista a FanPage, Torre ha rivelato cosa succede tra di loro mentre sono nel van che li porta da un appartamento all'altro. "Facciamo battute e commentiamo le case visitate dagli altri agenti", ha raccontato Gianluca, spiegando che i montatori lasciano fuori molto materiale spiritoso che potrebbe trasformare lo show in una sitcom.