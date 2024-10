Casa a prima vista, sapete chi è il padre di Corrado Sassu? Impensabile

26 ottobre 2024 a

Dopo aver mostrato dove vive, Corrado Sassu racconta qualcosa in più di sè. "Mio padre è nato in Sardegna, dove ha vissuto fino ai vent'anni. Quando si è trasferito a Roma per fare il militare ha incontrato mia madre e sono nato io. Ho vissuto un'infanzia felice all'EUR, che era la mia zona di comfort, con gli amichetti al parchetto, i carnevali al parco Giolitti e i go-kart elettrici che erano un po' la mia ossessione". Un'infanzia ben lontana dalla tv. L'agente immobiliare di Casa a prima vista su Real Time ammette che il suo sogno nel cassetto era un altro: "Il pilota, da sempre. Papà mi portava all'autodromo di Vallelunga da piccolo ed ero come ipnotizzato. Vedere le gare mi faceva impazzire. Due anni fa, invece, ce l'ho portato io, ed è stata una bella emozione".

Raggiunto da Vanity Fair, Sassu ripercorre la sua carriera nel mondo dell'immobiliare: "A 22 anni ho aperto la prima agenzia. Dal 2015 ho cominciato a registrare video sui social nei quali raccontavo il mio lavoro. Forse per questo la produzione di Casa a prima vista mi ha notato". Il contatto? "Mi hanno scritto su Instagram, all'inizio ho pensato a qualcuno che non meritasse importanze, sono tanti i 'fuffaroli' che mi scrivono. Poi sono stati insistenti e gli ho dato retta. A gennaio del 2023 mi hanno comunicato che mi avevano scelto".

E alla domanda se qualcosa nella sua vita è cambiato, non attende a replicare: "Sì, anche se dobbiamo considerare che ognuno hai i propri standard. Posso dirle che la tv ha sicuramente accelerato alcuni processi, quello sì. In questo momento sto godendo di un periodo lavorativo molto bello perché l'esposizione mediatica ti fa arrivare prima alle persone".