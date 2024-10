Casa a Prima Vista, "ma non eri mio amico tu?": il video di Gianluca Torre scatena il delirio

29 ottobre 2024 a

Gianluca Torre, il famoso agente immobiliare di Casa a Prima Vista su RealTime, sta al gioco e ride della parodia fatta dalla Gialappa's Band per il GialappaShow in onda su Tv8. In un video postato su X, Torre riprende la televisione nel momento in cui c'è il suo imitatore. E nel frattempo si fa una bella risata. "E' diventato una star dell'immobiliare", si sente nel servizio. E intanto lui si riprende con una faccia al limite dello sconcerto.

L'imitatore di Torre, poi, davanti a un wc in ceramica dice: "Non guardarmi con quegli occhi". "Case che non ti puoi permettere a prima svista", questo il nome del programma, ovviamente una parodia della trasmissione originale. "Accattivante eh", dicono quelli della Gialappa's. Poi l'imitatore dell'agente fa visitare una casa ad altri due attori, due finti clienti. Proprio in quell'istante Torre si riprende di nuovo davanti al televisore dicendo: "Ma non eri mio amico tu?".

"Guardatemi, so cosa volete", dice ancora l'imitatore di Torre. Che poi si scatta un selfie con i finti acquirenti. Il video postato dall'agente immobiliare su X è piaciuto ai suoi fan. "Sto male", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Gianluca, se sei diventato personaggio da satira, sii felice. Significa Successo! E tu, quel nasone non ce l'hai". E ancora: "Sei una star ormai! Pure l’imitazione!".