È sempre Cartabianca, Mauro Corona spiana la sinistra: "Il centrodestra unito vince"

Le elezioni in Liguria sono state un appuntamento importantissimo per la politica italiana sotto tutti i punti di vista. In primis perché era il primo grande appuntamento elettorale dopo le scorse Europee, che avevano visto comunque il trionfo dei partiti di centrodestra. Poi perché i cittadini liguri, dando fiducia a Marco Bucci, hanno dimostrati di non essere stati influenzati dall'inchiesta giudiziaria che ha travolto l'ex governatore Giovanni Toti. Infine, il centrosinistra è ancora una volta esploso. Il Movimento Cinque Stelle fuori da Montecitorio e Palazzo Madama è il nulla cosmico. Ed Elly Schlein non è stata in grado di tenere salda la coalizione, che è implosa sotto i colpi inferti da Giuseppe Conte.

A È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, si è parlato a lungo del voto in Liguria. Mauro Corona, ospite fisso della trasmissione in onda su Mediaset, non ha avuto la minima esitazione a sottolineare il fallimento dell'ex campo largo. "Come immaginavo, in Liguria ha vinto Marco Bucci - ha spiegato lo scrittore. Il centrodestra è unito, a sinistra invece non riescono a stare insieme".

#Corona: "Come immaginavo, in Liguria ha vinto Bucci. Il centrodestra è unito, a sinistra invece non riescono a stare insieme".#ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/U93uexNylo — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) October 29, 2024

Dello stesso avviso anche il senatore della Lega Claudio Borghi. "Per le elezioni in Liguria hanno provato di tutto: l'assalto mediatico, giudiziario, 'reportico' ma è stato respinto - ha ricordato l'esponente del Carroccio -. La gente non è stupida e si è resa conto che a volte c'è uno strabismo da parte della giustizia".