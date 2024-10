Reazione a catena, "sono stanche": il sospetto sulle Volta Pagina

31 ottobre 2024 a

La sfida dei campioni a Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, vede in semifinale le Volta Pagina da Reggio Emilia, ossia Anna Laura, Antonella e Rosa, e le Amichette, cioè Milena, Simona e Alessandra, tre ragazze lombarde che fanno omaggio a una forma di pane della loro regione. Ad avere la meglio all'Intesa vincente sono però le Volta Pagina, che riescono a centrare 12 parole contro le 5 delle Amichette.

Le tre amiche da Reggio Emilia arrivano così all'Ultima catena con un montepremi di 105mila euro. E dopo un solo dimezzamento, giungono all'Ultima parola con 52.500 euro. Il primo elemento a loro disposizione è CONFUSIONE, il secondo invece inizia con BA e finisce per E. Il terzo elemento che le campionesse comprano è TORRE. Per 26.250 euro dicono BABELE e fanno centro. Domani, venerdì 1° novembre, andrà in onda la seconda semifinale del Torneo dei Campioni.

La puntata, come al solito, è stata molto seguita e commentata sui social. "I dai e dai con le volta pagina, la finale più giusta. Loro comunque brave, anche se si vede che non si stanno allenando e che sono stanche! La piccoletta è la migliore!#reazioneacatena", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Che meraviglia le volta pagina". E ancora: "Vinceranno sicuramente loro potevano evitare il torneo #reazioneacatena".