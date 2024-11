Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro umiliata in diretta: "Chiedo scusa al pubblico a casa"

02 novembre 2024 a

a

a

"Chiedo scusa al pubblico a casa. Ma dove sono le sorelle Lecciso? Loro sì che erano pazzesche": Cristiano Malgioglio lo ha detto dopo l'esibizione di Carmen Di Pietro e Alba Parietti nei panni delle gemelle Kessler a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. "Lo so che vorresti essere la terza sorella...", ha controbattuto ironicamente la Parietti. E Malgioglio, poco dopo, si è fatto spazio in mezzo a loro.

Al termine della performance, tra l'altro, la Parietti - sempre con tono scherzoso - ha fatto una richiesta specifica al pubblico in sala: "Se non ci fate subito una standing ovation rifacciamo la canzone". A quel punto Conti è stato al gioco e ha fatto segno agli spettatori di alzarsi per l'ovazione "spontanea". La conduttrice, poi, ha spiegato che per insegnare la coreografia a lei e alla Di Pietro è servito il lavoro di quattro persone. E quando ha provato a far vedere di nuovo l'iconico passo delle gemelle Kessler, il conduttore l'ha scherzosamente fermata: "Non lo rifate".

"Qualche altra idea brillante?". Panariello gela la Marcuzzi: tensione (e imbarazzo) in studio

Prima di dare il suo giudizio, invece, Giorgio Panariello ha detto: "Alba, vorrei leggerti un messaggio di Marco Masini. ‘Dì alla Parietti che era crescente di un tono e di ritardo di un quarto‘". "Ah sì? Marco giuro che me la paghi", ha replicato con ironia la showgirl. Per Carmen Di Pietro, invece, quella fatta ieri sera, venerdì 1 novembre, sarebbe stata la sua esibizione migliore.