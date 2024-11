Affari Tuoi, la battuta di De Martino scatena il delirio: "A vederlo bene, Robertino..."

04 novembre 2024 a

a

a

Come ogni sera, rieccoci nello studio di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, il gioco dei pacchi, della forte e della fortuna. Ma, soprattutto, il gioco che ogni giorno ipnotizza milioni di italiani raccogliendo risultati, in termini di share, assolutamente sensazionali.

La puntata in questione è quella di lunedì 4 novembre, dove a misurarsi con il gioco e con le proposte del Dottore tocca a Daniele, in rappresentanza del Molise - è di Campobasso -, di professione poliziotto della scientifica. Ad accompagnarlo nella sua avventura ecco Tiziana, la compagna: i due si sono incontrati dopo due rispettivi matrimoni, che però non sono andati bene. Entrambi hanno figli dalla precedente relazione.

Dunque via al gioco, tra tiri, chiamate, pacchi, proposte di scambio e offerte del Dottore. Ma questa puntata di Affari Tuoi, probabilmente, verrà ricordata per una battuta fulminante di un De Martino sempre più a suo agio e disinvolto alla conduzione del programma.

"Colpa mia". Il disastro della nonna in studio: quanti soldi ha bruciato il nipotino Matteo

Il tutto accade quando Daniele e Tiziana scelgono di aprire il pacco numero 1, ben saldo in mano a Robertino, il pacchista che rappresenta la Toscana. Si tratta della primissima chiamata della partita. "Sono Robertino, di Ribolla, provincia di Grosseto", si presenta il pacchista. Ed ecco che a quel punto si inserisce il conduttore: "Robertino... che a vederlo bene, sembra la signora Coriandoli in borghese". Il riferimento è all'iconico personaggio interpretato dal comico Maurizio Ferrini. E, per inciso, la somiglianza è notevole. Grasse risate in studio, mentre su X, dove i fan commentano in presa reale quanto accade in studio, era un diluvio di commenti sull'apprezzatissima battuta di De Martino. Per inciso, la chiamata è stata di quelle buone, fortunate: Robertino custodiva un bacco blu, quello da 200 euro. E via con il gioco...