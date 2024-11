Casa a Prima Vista, "chi è l'agente migliore del programma": la rivelazione di Sassu

05 novembre 2024 a

Qual è l'agente migliore di Casa a Prima Vista? "Su Milano credo che Gianluca Torre sia l'agente più preparato perché riesce a entrare in empatia con tutti i tipi di clienti: da quello che ha una disponibilità di 100mila euro a quello che può spendere 3 milioni", a rispondere è Corrado Sassu, l'agente dell'edizione romana del programma in onda su Real Time. Intervistato da FanPage, poi, ha aggiunto: "È venuto a Roma a mostrare una casa che non era nel target cui è abituato e, pur non essendo nel suo mondo, ha colpito i clienti tanto da riuscire a vincere anche qua".

L'agente ha rivelato, inoltre, di aver venduto anche a personaggi noti, non potendo comunque scendere troppo nel dettaglio: "Non vi posso dire i nomi ma nell'ultimo anno mi è capitato di vendere case a personaggi dello spettacolo, calciatori, ex sportivi importanti, Youtuber e influencer". Parlando della sua carriera, poi, Sassu ha spiegato che Casa a Prima Vista ha cambiato in qualche modo il suo lavoro: "Quando ho iniziato avevo 5 agenzie immobiliari ma lavoravo per un franchising che ha sede a Milano. Con l’avvento della tv, visto che il franchising ti obbliga a una serie di restrizioni territoriali e io ricevevo richieste da tutta Roma e non solo, ho deciso di vendere le agenzie".

"A gennaio 2023 ero disoccupato - ha raccontato Sassu - e a febbraio ho inventato un modo per generare contatti online con le persone che stavano vendendo casa. Mi sono arrivati talmente tanti contatti che mi sono dovuto riorganizzare e creare un’azienda da zero che oggi si chiama Corrado Group e ha 14 collaboratori all’attivo. Da inizio anno ho ricevuto circa 3200 richieste di valutazione. Ho voluto sfruttare la mia esposizione mediatica per trarne un ritorno sul lavoro. La tv è una bellissima parentesi che potrà finire domani, tra 10 anni o mai. Sono felicissimo di quello che stiamo vivendo e spero duri il più a lungo possibile ma intanto mi sono riorganizzato a livello lavorativo e ho sfruttato la visibilità che la tv mi sta dando".