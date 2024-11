Sopravvissute, il tema delle donne matrattate fa ascolti

08 novembre 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

L’interessante format (Sopravvissute) di Rai 3 incentrato su percorsi di donne che hanno saputo tradurre situazioni esistenziali complesse in punti di forza, in una seconda serata difficilissima dominata dalle maratone sulle elezioni americane, dalla lunga coda del reality di Canale 5 La Talpa e dal post partita Real Madrid-Milan di Champions, ha riportato un importante risultato di ascolti con 721.000 spettatori e il 6.2% di share.

Sarà stato l’effetto Kamala Harris? Battute a parte, il programma condotto dalla brava Matilde D'Errico, che intervista donne sopravvissute a maltrattamenti e violenze da parte dei loro partner, ha restituito alla serata della Terza Rete un buon dato. Giunto alla settima edizione, questo spin off di Amore criminale (tornato anch’esso martedì in prime time) già nella passata stagione si era assestato su ottimi livelli di audience, pur faticando un po’ in partenza.

Valencia, il dramma dell'alluvione e RaiNews24: cosa abbiamo capito sugli italiani

Stavolta l’avvio è stato invece deciso doppiando in share la prima puntata dell’anno scorso. Merito anche della storia raccontata, quella di Lavinia Limido: il 6 maggio 2024 fu accoltellata a collo e volto dall’ex marito e, durante il terribile assalto, perse il padre, che la stava difendendo, vittima della furia omicida dell’aggressore. Una vicenda tragica che ha portato il canale a picchi dell’8%. Ora si tratta di consolidare quanto di buono fatto finora.