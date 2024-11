L'amica geniale, la fiction Rai vola grazie alla Ferrante: le cifre da urlo

Klaus Davi 14 novembre 2024 a

CHI SALE (L’amica geniale - Storia della bambina perduta - Rai 1)

Nella narrazione dominante si tendono a enfatizzare alcuni aspetti e a sottovalutare altri. Per esempio, la fiction Rai sta attraversando una buona stagione sia in termini di qualità che di numeri. Buono l’avvio dell’ispettore Stucky che su Rai 2 è arrivato all’8% di share così come Don Matteo" che supera 4 milioni di spettatori e segna il 23% di share.

Promossa anche lunedì sera L'amica geniale - Storia della bambina perduta, serie tv tratta dai celeberrimi romanzi di Elena Ferrante, autrice che ha ricevuto per queste opere grandissimi riconoscimenti in Italia e all’estero venendo inserita dalla rivista Time nella lista delle 100 persone più influenti del mondo. Il rapporto di amicizia tra Elena “Lenù” e Raffaella “Lila” viene narrato nell’arco di sessant'anni e in quest’ultima serie le due ragazze si ritrovano di nuovo a Napoli ormai adulte a cavallo tra gli anni ’80 e duemila. Buoni gli ascolti con una media di 3.682.000 spettatori e il 21.1% di share.

Picchi di 4,5 milioni di teste e del 25% che coincidono soprattutto con i momenti in cui le due ragazze si ritrovano e con la decisione di Elena di tornare a vivere con Nino. Fortissimo il target femminile (al 30%) ma non mancano i giovani 15/24 anni (sul 20%) nonostante la concorrenza de La Talpa su Canale 5, fortissima sui social.