Uomini e Donne, Maria De Filippi stronca Alessio: "Cattiveria, un basso livello"

Riflettori puntati sullo studio di Uomini e Donne, il regno di Maria De Filippi, l'eterna trasmissione di Canale 5. Nella puntata di oggi, mercoledì 13 novembre, la conduttrice ha invitato al centro dello studio il cavaliere Alessio e la dama Prasanna, con cui Alessio ha da poco iniziato una relazione.

Durante il confronto, Prasanna ha rivelato i suoi dubbi sulla relazione, spiegando di provare affetto per Alessio, ma di non sentire la spinta necessaria per fare un passo avanti. "Mi sono resa conto che forse in seguito all’uscita con Margherita mi ha dato fastidio forse più per orgoglio. Ad oggi mi sento di volerti bene, però...”, ha affermato Prasanna. Insomma, non ci sono i presupposti per andare avanti, manca la scintilla, manca l'attrazione.

Alessio però non ha preso bene le sue parole e ha risposto con alcune, brutte, insinuazioni. “Siamo stati vicini parecchio. Non riesco a capire perché non voglia andare avanti. Le sue sono scuse. Ho pensato che ci sono delle situazioni sue in sospeso dalle sue parti", ha aggiunto sibillino, come se Prasanna nascondesse qualche rapporto irrisolto.

In difesa di Prasanna è sceso in campo Gianni Sperti, il quale ha fatto notare ad Alessio che, se la dama avesse qualcosa da nascondere, probabilmente non sarebbe venuta in televisione. Alessio, da par suo, è rimasto sulle sue posizioni rilanciando i sospetti. "Lei in televisione si guarda bene dal dire. Ha ricevuto tante telefonate quando eravamo al ristorante, mette i blocchi. Penso abbia qualcuno in testa", ha ribadito e rincarato.

Troppo, anche per Maria De Filippi, che di fronte a queste accuse e a queste insinuazioni si è sentita in dovere di intervenire contro Alessio. "Perché non accetti il fatto che non gli piaci più di tanto? Tu misuri il contatto fisico a che punto arriva per capire l’interesse? Non è così! Stai cercando di fare la cattiveria. Lo trovo di livello basso", ha rimarcato la conduttrice.

Parole pesanti, quelle della De Filippi, un giudizio che ha chiuso il confronto, riportato su un piano di maggiore rispetto. Una bella lezione per Alessio: forse la prossima volta, prima di accusare di falsità qualcuno, ci penserà due volte...