Affari Tuoi, Rossella quasi in lacrime e panico in studio: Thanat è un inquietante mistero, cos'è successo

Come ogni sera, eccoci ad Affari Tuoi, al gioco dei pacchi e della fortuna, il regno di Stefano De Martino su Rai 1. Un game-show inossidabile, che giorno dopo giorno registra dati eccezionali in termini di ascolti. E De Martino ovviamente ci mette del suo, sempre più a suo agio e disinvolto nella conduzione della sua prima edizione alla guida del programma.

E nella puntata di oggi, mercoledì 13 novembre, ecco che a misurarsi con la sorta e con il Dottore tocca a Rossella da Volla, provincia di Napoli, ovviamente in rappresentanza della Campania. Rossella si mostra sin dal principio emozionatissima, quasi in lacrime, dunque spiega di essere una contabile in un'agenzia di viaggi. Ad accompagnarla nell'avventura c'è Antonio, il suo fidanzato, che nella vita lavora nell'ambito delle telecomunicazioni. Dunque, via al gioco, tra tiri, scelte e offerte.

Intorno a metà puntata, Rossella si trova in un ottima situazione: molti pacchi rossi, sette per la precisione, e quattro pacchi blu. Entra in scena il Dottore e le propone un cambio-pacco. Il dubbio è amletico. E come spesso accade in queste occasioni, De Martino chiama in causa il pubblico. Di solito è Thanat, personaggio amatissimo dal pubblico, a suggerire la via al concorrente di turno. Ma anche questa sera, Thanat non c'è.

Un'assenza che scatena i social, X in particolare, dove il pubblico del programma commenta in presa diretta quanto accade in puntata. Già, dov'è Thanat? "Ma chi è questo che si spaccia per Thanat?", si interroga Francesca. "Anche stasera non c'è Thanat, dove sta?", si chiedeva un'altra. "Dove sei?", urlava Riccardo. "Ma che fine ha fatto?", si chiedeva Anna. "Dove sta? Dove sta?", ripeteva Emanuele. Già, panico ad Affari Tuoi: che fine ha fatto Thanat?