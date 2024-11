4 di Sera, Del Debbio gela la Malpezzi: "Ma si figuri se posso, prego..."

16 novembre 2024 a

A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è parlato a lungo degli scontri nelle piazze italiane andati in scena durante il No Meloni Day. In teoria, i manifestanti dovevano sfilare per protestare contro la legge di Bilancio appena varata dal governo di centrodestra., Ma come spesso accade in questi casi, i cortei sono stati un pretesto per scatenare la guerriglia in strada. Il risultato?

Prendiamo a esempio soltanto Torino, Un manichino raffigurante il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è stato bruciato in piazza. Poi alcuni manifestanti hanno aggredito 15 agenti di polizia, che sono stati subito trasportati in ospedale. Dulcis in fundo, i soliti cori antisemiti che ormai stanno diventando una triste routine.

Del Debbio è solito invitare in studio o in collegamento personalità provenienti dalla società civili, per farli confrontare con gli ospiti in studio. Soprattutto se si tratta di ospiti politici. Nel corso dell'ultima puntata di 4 di sera, in collegamento c'era proprio uno di quei ragazzi che aveva partecipato a uno di quei cortei. Il giovane ha cominciato a dialogare con Simona Malpezzi, onorevole del Partito democratico. Ma poi qualcosa è andato storto.

La Malpezzi stava concludendo il suo ragionamento. Ma il ragazzo voleva dire la sua: "Posso intervenire?". "Certo Gianluca", la replica della parlamentare del Pd che poi si è corretta subito. "Scusa Paolo, gli ho detto io: 'Certo'". A quel punto Del Debbio, un po' infastidito, ha chiosato: "Certo, lo ha detto lei che è un membro del Parlamento. Si figuri se io posso obiettare. Prego...".