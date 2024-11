Casa a Prima Vista, com'era Gianluca Torre prima del successo in tv: le foto sconvolgenti

24 novembre 2024 a

Com'era Gianluca Torre prima del successo con Casa a Prima Vista su RealTime? Basta andare a spulciare le foto da lui pubblicate su Instagram per scoprirlo. Il noto agente immobiliare del seguitissimo programma ha 56 anni e viene da Milano. Dopo la laurea in Economia e Commercio all’Università Cattolica del Sacro Cuore nei primi anni ‘90, da giovane pare che non avesse alcuna intenzione di lavorare nel settore immobiliare.

La sua carriera sarebbe iniziata come consulente, poi sarebbe stato pubblicitario, e infine nel 2018 ha detto addio al mondo della comunicazione ed è andato alla ricerca di nuovi stimoli. In quel momento è iniziato il suo percorso professionale nel settore immobiliare: in un primo momento era un piccolo investitore, poi è entrato a far parte dell'azienda E&V, per la precisione nel team di Porta Romana, mentre da qualche mese è sbarcato anche in tv.

Se oggi siamo abituati a vedere Torre con completi eleganti, cravatte e occhiali da vista, quando aveva poco più di 20 anni lo stile era molto diverso: puntava tutto sul casual. Camicie sbottonate, t-shirt con stampe originali e giacche di jeans. Poi Gianluca completava i suoi look con i ricci naturali portati lunghi e sciolti. Col passare del tempo, Torre ha cominciato a scegliere look sempre più formali, accorciando anche i capelli, indossando gli occhiali da vista, dicendo addio alla barba di quando era giovane.