Ballando con le stelle, cacciato Angelo Madonia: il gesto-choc che gli è costato il programma

26 novembre 2024 a

a

a

Un comunicato, firmato da Rai e dalla produzione di Ballando con le Stelle, con cui nel pomeriggio di lunedì 25 novembre è stato comunicata al pubblico la "cacciata" di Angelo Madonia dal programma danzereccio del sabato sera, il format in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Madonia, per inciso, nella vita è fidanzato di Sonia Brugenalli, ex di Paolo Bonolis.

"La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà con Angelo sarà reso noto nelle prossime ore", ha fatto sapere la Rai.

La situazione, evidentemente, si era fatta irrespirabile. Nelle puntate scorse, Madonia aveva dato vita a molteplici scontro con la giuria, l'ultimo capitolo un violentissimo scontro con la solita Selvaggia Lucarelli, che lo aveva accusato con parole pesantissime. Al termine dell'esibizione con Federica Pellegrini, che Madonia allenava, la blogger aveva sparso insinuazioni e veleni: "Sarà una coincidenza, ma stasera è stata eliminata Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Angelo e Federica Pellegrini. Angelo, hai dato il meglio di te stasera. Davvero, stasera siete sbocciati. Per la prima volta stasera c’era intesa, vi ho visto molto più morbidi e felici di ballare insieme. Tu Federica sei la concorrente che è cresciuta di più e per te è giusto che sia una vittoria".

"Omertoso"? Per Selvaggia Lucarelli finisce male: chi la spiana con una frase

Parole che per ovvie ragioni Madonia non ha gradito granché, tanto da rispondere per le rime. E Selvaggia ha rincarato la dose: "La tua antipatia sta danneggiando Federica Pellegrini". "E tu danneggi la giuria", ha replicato l'ex Maestro. Successivamente, Madonia ha abbandonato il dietro le quinte lasciando sola la Pellegrini davanti ai giornalisti (la Divina era molto amareggiata). Insomma, questo l'ultimo capitolo, il punto di non ritorno che avrebbe determinato l'allontanamento da Madonia del programma. Infine, si ricorda come l'accusa mossa da settimane al maestro fosse quella di aver sempre privilegiato la sua vita di coppia con la Bruganelli rispetto all'insegnamento alla Pellegrini, proprio il punto su cui ha maramaldeggiato, velenosa, Selvaggia Lucarelli.