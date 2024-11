Ballando, il pentimento di Madonia su Federica Pellegrini: "Tornando indietro, non lo farei"

27 novembre 2024 a

Angelo Madonia non sarà più presente a Ballando con le Stelle, il popolare show condotto da Milly Carducci. La decisione è arrivata dopo una lite con la giudice Selvaggia Lucarelli. Il maestro ha spiegato al Corriere della Sera "di non aver protetto Federica Pellegrini". Mentre le continua discussioni con la giuria legata al suo rapporto amoroso con Sonia Bruganelli - già eliminata dal programma - hanno portato "imbarazzo e disagio" alla sua partner nello show. La decisione della Rai è stata "una doccia fredda", ma ha ammesso di non essere stato "bravo a gestire certe cose. Io sono un professionista della danza, non della comunicazione".

Il maestro di ballo ha poi ricordato di essersi ribellato perché "sono stato sempre argomento solo del mio privato, anche se in modo scherzoso. Non ho più sopportato certe provocazioni". Ma con Federica Pellegrini "non ci sono stati problemi. Il tango finale di sabato scorso è andato benissimo". Ad oggi, la Divina e il suo maestro non hanno ancora avuto modo di sentirsi per un chiarimento. "Tornando indietro non la coinvolgerei, è un patrimonio dello sport, non è abituata quanto me a certe dinamiche - ha spiegato Madonia -. Umanamente sono cascato nelle ‘trappole' e le ho creato imbarazzo".

"Non so se è un provvedimento giusto per la mia condotta, ma lo accetto da persona responsabile - ha proseguito Angelo Madonia -. Sicuramente mi dispiace. Ma è giusto che chi deve proteggere il programma, lo faccia - ha concluso - come ritiene più opportuno".